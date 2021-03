Comerciante é preso após fingir não escutar ordem para fechar bar em Manaus

A equipe estava em patrulhamento de rotina na Rua 16 esquina com a rua Penetração do conjunto, quando perceberam um bar ainda em funcionamento, foi solicitado o encerramento, porém o proprietário não obedeceu a ordem dos policiais e continuou o funcionamento do seu estabelecimento.

Policiais militares da 4ª Companhia Interativa Comunitária (4ª Cicom), na madrugada deste sábado (20), detiveram um comerciante por descumprimento do decreto governamental, no Conjunto Castanheira, bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste de Manaus.

