Começa prazo para pedido de reaplicação do Enem

Começou nesta segunda-feira o prazo para solicitar a reaplicação da prova do Enem aos inscritos que tiveram a participação no exame afetada pela operação policial realizada no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, região metropolitana do Rio de Janeiro.

A informação foi confirmada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). A ação policial, que deixou nove mortos e uma idosa baleada, aconteceu no domingo 21 de novembro, primeiro dia de aplicação das provas do Enem deste ano.

De acordo com moradores, cerca de 500 estudantes foram prejudicados e não puderam comparecer às provas. Ainda de acordo com o Inep, o estudante tem até sexta-feira, 3 de dezembro, para dar entrada no pedido que deve ser feito individualmente na página do participante.

O procedimento é o mesmo feito por aqueles que não puderam fazer a prova por apresentarem sintomas de covid-19 e comprovarem a condição de saúde. A reaplicação do exame está prevista para os dias 9 e 16 de janeiro do ano que vem.