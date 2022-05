Comandante-geral da PM diz que assassino de cabo da PM ‘vai vir em pé ou deitado’

Manaus/AM – O Comandante-Geral da PMAM, Coronel PM Marcus Vinícius Oliveira de Almeida, falou nesta quarta-feira (4). Sobre a morte do cabo da PM, Isaias Cardoso de Oliveira Filho, 38. O comandante prometeu caçar quem cometeu o crime.

“Nós iremos sair hoje à caça. Esse crime não vai ficar impune. Eu pessoalmente estarei à frente da tropa e nós não vamos parar enquanto nós não responsabilizarmos quem fez isso. Quero dizer que ou vai vim em pé ou vai vim deitado. Nós só sairemos das ruas quando esse crime estiver solucionado... Não tem gracinha, não tem criminoso para vir peitar a Polícia Militar do Amazonas” , disse o Coronel.

A morte do PM aconteceu na madrugada desta quarta-feira (4) na comunidade Parque Riachuelo, bairro Tarumã, zona Oeste de Manaus. A esposa do cabo foi quem o encontrou morto, com vários disparos de espingarda O corpo estava no quintal da residência onde três homens foram executados por criminosos na noite de terça-feira (3). A polícia informou que o mesmo não tinha nenhum envolvimento com os homens mortos no ataque criminoso.