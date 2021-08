Com tumor no cérebro, líder do PCC ganha prisão domiciliar e foge no mesmo dia em Manaus

Apesar de estar com tornozeleira eletrônica, Felipe fugiu da prisão domiciliar no mesmo dia em que saiu do cadeia. Ele foi condenado há 21 anos de prisão por latrocínio, tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo.

Anjinho, que já ficou em presídio federal por ser de alta periculosidade, foi diagnosticado com um tumor no cérebro e ganhou da Justiça a prisão domiciliar para tratamento de saúde.

Felipe Batista Ribeiro, 32, o Anjinho, líder da facção PCC fugiu da prisão domiciliar no mesmo dia em que ganhou o benefício no último dia 19 de agosto.

