Com tesoura na mão, namorado fez live ameaçando matar Chiquinho do Coroado em Manaus

Manaus/AM – Um jovem de 19 anos, identificado como Kauan, está sendo procurado pela polícia como o principal suspeito de matar a tesouradas do ex-presidente do bairro Coroado, Chiquinho Ribeiro, na madrugada deste domingo (16). Kauan, mais conhecido como “Júnior Menor” era namorado da vítima e fez uma transmissão ao vivo com ela minutos antes do crime.

Suspeito de matar a tesouradas ex-presidente do Coroado, Chiquinho Ribeiro, transmitiu crime em live em Manaus pic.twitter.com/WPhyfeJAQ8 — Portal do Holanda (@portaldoholanda) October 16, 2022

Na live transmitida pelo Facebook, Júnior menor aparece visivelmente drogado e segura uma tesoura na mão. Ele afirma que “vai fazer o mal com alguém inocente” e logo em seguida mostra Chiquinho que aparece apavorado.

“Eu vou fazer o mal com uma pessoa que não tem nada a ver como a minha situação. Olha aqui ó, ao vivo para todo mundo vê que o bagulho é doido. Olha aqui ó, olha bem para essa câmera, fala quem é tu no Coroado”, declara.

Chiquinho tenta resistir, mas ameaçado acaba cedendo e fala que era presidente do bairro. Em dado momento, ele chega a dizer que Kauan está alterado e que tem um filho. A vítima diz que outro dia ajudou a criança que estava doente e parece tentar convencer Júnior a desistir de matá-lo lembrando de tudo o que já fez por ele, mas a tentativa foi em vão.

No meio da gravação, o suspeito escuta o barulho de alguém do lado de fora, era a irmã de Chiquinho que mora no mesmo terreno e chegou a desconfiar de que havia algo errado acontecendo.

Júnior chega a abrir a porta e ameaça Chiquinho para que ele não faça barulho e permaneça onde está, logo depois a gravação é interrompida.

Chiquinho foi achado pela irmã algumas horas depois agonizando com mais de 20 golpes de tesoura pela cabeça e corpo, mas Kauan já havia fugido.

Amigos e moradores ficaram tão revoltados com o crime que queriam entrar na casa de qualquer forma para ver o ex-presidente e tiveram que ser contidos pela polícia para que a cena do crime fosse preservada.