Com sinais de tortura, corpo de homem é encontrado em igarapé de Manaus

O crime tem suposta ligação com o tráfico de drogas da área, o que ainda deve ser investigado pela Delegacia de Homicídios e Sequestros (DEHS). O corpo foi retirado do local e levado para o Instituto Médico Legal (IML).

O homem estava com sinais de tortura e estrangulamento pelo corpo. Moradores que passavam pelo local, avistaram a vítima jogada no igarapé e acionaram os militares que confirmaram a denúncia. O padrasto da vítima esteve no local onde reconheceu o jovem e repassou informações para os policiais que estavam no isolamento da área.

