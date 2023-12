Com roupa de gari, suspeito de assalto é morto a tiros em Manaus

Manaus/AM - Jordham Kluivert Lima Torres, 25, foi morto a tiros, neste sábado (23), na Rua Santa Anastácia, no bairro Novo Israel, zona norte de Manaus. O homem é suspeito de cometer assaltos usando uma roupa de gari.

De acordo com o delegado Gerson Oliveira, plantonista da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), a Polícia Militar recebeu denúncias de que haviam suspeitos vestidos com roupas de gari cometendo assaltos em uma motocicleta preta sem placa.

"As informações que tivemos é de que ele estaria cometendo roubos na região aqui próximo da Cidade Nova, e adjacências, com outros dois comparsas. Então seriam duas motocicletas, ele estaria em uma e os outros dois estariam em outra motocicleta, e foi efetuado um disparo contra ele. Suspeita-se de que pode ter sido os próprios comparsas dele, mas pode ter sido também alguém que estivesse passando, alguém que decidiu fazer justiça com as próprias mãos, mas não sabemos", disse o delegado.

Após ser baleado, o homem caiu com a motocicleta, que estava sem placa, e bateu com a cabeça. O tiro atingiu o tórax de Jordham, que morreu no local.

O delegado esclareceu que a vítima não trabalhava como gari, o que foi confirmado pela família. "Ele não exerce a profissão, ele estava utilizando essa roupa, mas não sabemos onde ele obteve, mas segundo seus próprios familiares ele não era uma pessoa que tinha emprego fixo. Então ele vivia de cometer mesmo pequenos delitos", explicou.

Após perícia, o corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso deve ser investigado pela DEHS.