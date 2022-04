Com rosto desfigurado a pauladas, empresário é achado morto em fábrica no Amazonas

Populares que passavam pelo local, encontraram o corpo e acionaram a polícia. Familiares da vítima reconheceram o dono de pousada e ficaram chocados com a crueldade do crime.

Manaus/AM – Um empresário, identificado como Manoel Patrício de Oliveira, 59, foi encontrado morto dentro de uma antiga fábrica de borracha que fica em uma área de mata no bairro São Sebastião, no município de Borba, nessa quarta-feira (7).

