Com prisões e incineração de 1 tonelada de droga, SSP encerra Operação Narcos no Amazonas

Segundo o secretário da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM), Carlos Mansur, a operação já vem ocorrendo em municípios da região do Solimões com Japurá há pelo menos 10 dias.

Manaus/AM – As polícias Civil e Militar do Amazonas encerra nesta quarta-feira (6), a Operação Narcos que acontece em todo o Brasil desde o dia 27 de maio e tem como foco o combate ao tráfico de drogas em áreas de fronteira do país.

