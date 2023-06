Torturado até a morte, homem é achado com bilhete do CV em Manaus

Manaus/AM - Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto na manhã desta segunda-feira (19), na rua Dr. Aprígio Menezes, no bairro Aparecida, zona centro-sul.

A vítima foi encontrada com as mãos e pés amarrados para trás e com um saco preso à cabeça. Ele foi torturado e teve os braços e pernas quebrados.

Um bilhete da facção Comando Vermelho também foi deixado em cima do corpo com a seguinte mensagem: “Exemplo para quem rouba no Centro”.

O corpo do desconhecido estava jogado próximo a uma área de barcos e foi achado por populares. Peritos concluíram que ele foi morto em outro local e em seguida jogado em um gramado.

O cadáver foi encaminhado ao IML e o caso está sendo investigado pela Polícia Civil.