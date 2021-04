Com olhos vendados, homem é achado morto em lixão de Manaus

O homem é moreno, tem porte médio e usa uma calça preta, camisa cinza com mangas pretas e uma sandália da mesma cor. A Polícia Civil ainda é aguardada na cena do crime.

Ele foi encontrado por catadores de recicláveis que costumam coletar material na área. No local há muitas marcas de sangue que podem indicar que a execução pode ter ocorrido no próprio local.

