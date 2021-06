Com máscara, corpo de homem é comido por peixes em lago no Amazonas

Um homem, identificado como Francisco Silva da Costa, de 50 anos, foi encontrado boiando em um lago de Coari. A Polícia Civil realizou, nesta segunda-feira (14), um exame no cadáver para saber a causa da morte. Ele estava sem partes da pele que foram comidas pelo peixes.

De acordo com o delegado José Barradas, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, o corpo do homem foi encontrado no último sábado (11), vestido com uma bermuda jeans e um camisa cinza. O corpo fazia uso de máscara de proteção contra covid.

Segundo a polícia, a última vez que Francisco foi visto com vida, estava nas proximidades do lago. O caso ainda está sendo investigado para saber as circunstâncias do ocorrido.

A PC não informou se o homem morreu afogado ou se foi assassinado e jogado no lago.