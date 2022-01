Com mãos e pescoço amarrados, jovem é achado morto em ramal no Amazonas

Manaus/AM - Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto na manhã deste domingo (9), em um ramal que dá acesso a Vila Cristina, no município de Parintins, interior do Amazonas. A vítima estava com as mãos amarradas e uma camisa preta atada em volta do pescoço. Ele tinha várias marcas de tortura pelo corpo, sobretudo na região do tórax. O cadáver foi encontrado no início da manhã, por moradores que passavam pelo local. O homem aparentava ter entre 20 e 30 anos, tinha altura mediana, tinha o cabelo baixo, tingido de loiro e usava um calção preto. O corpo foi removido e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

