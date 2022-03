Com mãos amarradas, homem é morto a tiros em Manaus e criminosos deixam bilhete

Manaus/AM - Um homem foi morto a tiros com as mãos amarradas dentro de um rip-rap na noite desta quarta-feira (30). Os criminosos também deixaram um bilhete próximo ao corpo dentro do igarapé na Rua Manaus, no bairro Compensa, zona Oeste de Manaus.

De acordo com informações da polícia, testemunhas relataram que o homem foi arrastado com as mãos amarradas e lançado no igarapé. Em seguida os criminosos atiraram à queima-roupa na cabeça da vítima, que morreu no local.

Os suspeitos também deixaram no local do crime um bilhete escrito: “Morri porque sou talarico”. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para remover o corpo. O caso deve ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).