Com mãos amarradas, homem é jogado de carro e morto a tiros em rua de Manaus

Manaus/AM - Um homem não identificado foi morto a tiros na noite desta quinta-feira (8), na rua Yarapé, bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, o homem foi jogado de um veículo na via e executado com vários disparos região da cabeça

Moradores afirmam que ouviram pelo menos 5 tiros, e ao saírem de suas casas se depararam com o corpo da vítima que estava com as mãos amarradas e um pano no pescoço.

O Instituto Médico Legal foi acionado para a remoção do corpo. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.