Com HIV, professor que estuprou seis alunos em escola é preso em Manaus

Manaus/AM - Um professor, de 53 anos, condenado por estupro de vulnerável cometido contra seis alunos com idades entre 6 e 14 anos foi preso nesta sexta-feira (26). O homem tem HIV e colocou os meninos em risco ao contágio.

O crime ocorreu em 2010, quando o professor ministrava aula para crianças e adolescentes, em uma escola estadual, localizada na comunidade Jesus Me Deu, bairro Colônia Terra Nova, zona norte de Manaus.

De acordo com a delegada Joyce Coelho, titular da Depca, na época do caso, surgiram diversas denúncias de abuso sexual apontando o educador como principal autor dos fatos. Ele chegou a ser exonerado do cargo e preso pelas equipes da unidade especializada naquele mesmo ano, porém, em 2013, fugiu da unidade prisional em que estava, sendo capturado em seguida.

“Posteriormente, ele foi solto para responder ao processo em liberdade. No decorrer do processo, ficou constatado que o homem é portador do vírus HIV e que havia submetido as vítimas ao risco de contágio”, contou Joyce.

Ordem judicial – A sentença condenatória em nome dele foi expedida no dia 13 de janeiro de 2017, pelo juiz Genesino Braga Neto, da Vara Especializada em Crimes contra a Dignidade Sexual de Crianças e Adolescentes.

Durante diligências nesta sexta-feira, as equipes da Depca conseguiram localizar e prender o indivíduo na casa onde estava morando, no bairro Novo Aleixo.

O homem cumprirá pena de 28 anos de reclusão em regime fechado por estupro de vulnerável. Ele será conduzido à Central de Recebimento e Triagem (CRT), onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.