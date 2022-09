Com fuzis roubados do Exército peruano, narcotraficante é morto ao trocar com policiais no Amazonas

Manaus/AM - Um narcotraficante, que não teve a identidade revelada, foi morto ao trocar tiros com Policiais Militares, no município de Jutaí, no interior do Amazonas. Ele é suspeito de roubar sete fuzis de um Quartel do Exército Peruano. Além do narcotraficante, outros dois homens também foram mortos durante o confronto.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), o homem era de alta periculosidade e estava utilizando o armamento pesado para comandar escoltas de carregamento de drogas e até mesmo ações de pirataria de rio contra facções rivais.

Durante a operação, os três suspeitos foram baleados e socorridos para o Hospital Municipal de Jutaí, mas não resistiram aos ferimentos.

O caso foi registrado no 56ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Jutaí.