Com fuzil, pistoleiros invadem casa e deixam 3 feridos em Manaus

Manaus/AM - Três pessoas identificadas como Felipe Farias Leitão, 20, Felipe Patrício da Silva, 21, e Bruno de Souza Rodrigues, 18, foram baleados na madrugada desta terça-feira (22), enquanto dormiam em uma casa na rua Macatuba, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte.

As vítimas contaram à polícia que por volta das 3h30, quatro homens invadiram o local. Todos estariam armados e um portava um fuzil, eles abriram fogo contra o trio e logo em seguida fugiram.

Feridos, os homens conseguiram pedir socorro e foram encaminhados a um hospital da cidade no qual permanecem internados. Farias levou um tiro no tórax, Patrício foi baleado no ombro e Souza foi atingido de raspão na boca.