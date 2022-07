Com fardas da Rocam, drogas e arma, grupo liderado por mulher é preso em Manaus

Além disso, eles estavam com uma pistola calibre 380, e mais de 100 munições. Dois deles são detentos e estavam no regime semiaberto. Todos foram presos e encaminhados à prisão.

No local onde ocorreu a prisão, havia duas casas no mesmo terreno. Osmarina tentou se esconder na primeira, ao perceber a chegada dos policiais, já na segunda, os agentes encontraram Iago, Carlos e Sandiego com muitas drogas, e fardas completas da Roca.

Osmarina é apontada como chefe do grupo criminoso que atua no tráfico de drogas e outros delitos na região. A polícia chegou até eles após receber uma denúncia anônima.

