Com drogas, arma e munições, homem acaba preso em comunidade de Manaus

Com ele, a polícia encontrou 02 porções de maconha, 24 trouxinhas de maconha, 03 porções de oxi, uma pistola de marca Imbel mdi 380 número 14958 com um carregador e seis munições. O valor de R$325,00 em espécie também foi encontrado.

MANAUS-AM - Um homem identificado como Wuilace Gil Costa de Souza, 24, foi preso nesta terça-feira (02), com drogas, munições e arma no beco Caloi, na Comunidade da Sharp, em Manaus.

