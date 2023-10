Com destino a Manaus, venezuelano é preso pela PF com 21 kg de ouro no aeroporto do Pará

De acordo com a PF, uma denúncia anônima informou à PF que um venezuelano estava transportando minério de ouro da cidade de Santarém para Manaus. No aeroporto, os agentes constataram o transporte ilegal de 21kg de ouro, que equivale a, aproximadamente, R$ 7 milhões.

Manaus/AM - Um venezuelano foi preso pela Polícia Federal, neste sábado (28), ao tentar embarcar no Aeroporto Wilson Fonseca, em Santarém, no Pará, transportando ilegalmente 21kg de ouro para Manaus. Ele não teve o nome divulgado.

