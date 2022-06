Com ciúmes, homem tenta matar namorada a facadas e acaba preso no Amazonas

A titular disse ainda que, ao tomar conhecimento de que o autor estaria na cidade, as equipes iniciaram as diligências para localizá-lo e efetuaram a sua prisão na data de hoje, na casa da mãe dele.

A prisão aconteceu na rua Josefa Menezes, bairro Morada do sol, naquele município. De acordo com a delegada Roberta Merly, titular da DEP, o fato aconteceu no dia 6 de junho deste ano, por volta das 19h, após uma discussão motivada por ciúmes.

