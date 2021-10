Com cabeça esmagada a pedradas, homem é achado perto de cova em Manaus

O homem foi achado de bruços com as mãos amarradas para trás. “Nós encontramos uma cova recém-aberta e cerca de 20, 25 metros depois, achamos o corpo”, explica o tenente Freitas Hidalgo.

Manaus/AM - Um homem foi encontrado morto na manhã deste domingo (10), em uma área de mata localizada na travessa A3 com a A5, na comunidade Cidade do Leste, no bairro Gilberto Mestrinho, Zona Leste.

