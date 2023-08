Com bilhete na orelha, homem é encontrado amarrado e morto em ramal no Amazonas

Your browser does not support the video tag.

Manaus/AM - Um homem, ainda não identificado, foi encontrado morto, nesse sábado (5), no ramal ZF9-B, localizado na zona rural do município de Rio Preto da Eva, no interior do Amazonas.

A vítima estava amarrada, tinha marcas e tortura e foi morta por estrangulamento. Atrás da orelha dela, o assassino deixou um bilhete dobrado, mas a mensagem não foi divulgada pela polícia.

O cadáver foi encontrado por populares que passavam pelo ramal. O desconhecido trajava uma camisa bege, uma bermuda rosa e tinha tatuagens nos braços.

Ele não foi reconhecido por moradores da área. Ao que tudo indica, o crime tem relação com a guerra entre facções e será investigado pela Polícia Civil.