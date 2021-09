Com arma, trio é detido ao tentar invadir resort onde Ronaldinho Gaúcho está hospedado

Hospedado desde a terça (28) no local, Ronaldinho vai participar de um evento com influencers e outros artistas.

A polícia foi acionada pelos funcionários depois que um grupo de pessoas tentavam entrar no local por conta da presença do atleta. Três pessoas foram detidas por porte ilegal de arma de fogo.

