Colombianos são presos com mais de 2,7 toneladas de drogas no Amazonas

Manaus/AM - Quatro colombianos foram presos com mais de 2,7 toneladas de drogas, neste domingo (19), durante fiscalização do 3º Pelotão Especial de Fronteira, na região do Vale do Rio Japurá, no município de Japurá, no interior do Amazonas.

De acordo com as tropas do Comando Militar da Amazônia (CMA), foram apreendidos com o grupo cerca de 2,715 kg de maconha tipo skunk, 3,8 kg de cocaína e 11 Kg de pasta-base, além de armas, munição e três embarcações.

As apreensões decorreram de uma série de operações conduzidas na região do Vale do Rio Japurá, região é conhecida pelo intenso tráfico de drogas.