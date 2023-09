Colombiano líder de traficantes é preso durante "Operação Ultimato" em Manaus

Manaus/AM - Um colombiano, que não teve o nome divulgado, foi preso em um apartamento no bairro Parque Dez de Novembro, zona centro-sul, na manhã desta segunda-feira (25). O homem é líder de um grupo de traficantes que foi flagrado transportando cerca de 2 toneladas de drogas em Manaus.

Os integrantes do grupo foram presos no dia 25 de agosto deste ano na primeira fase da Operação Ultimato, da Polícia Civil. Na segunda fase, deflagrada hoje, o homem considerado o "cabeça" do esquema foi o alvo dos agentes.

Na casa dele foram apreendidos um veículo, diversos celulares, várias anotações relacionadas aos entorpecentes e armamentos apreendidos durante na fase anterior da operação.

Conforme o delegado Mário Paulo, diretor do DRCO, nessa segunda fase foram cumpridos mandados de prisão preventiva, busca e apreensão, e sequestro de bens em nome do colombiano.

“Durante a primeira fase, deflagrada no dia 25 de agosto, foram apreendidas cerca de duas toneladas de drogas, entre cocaína e maconha; sete fuzis calibre 556, munições, coletes balísticos e uma lancha, no Rio Solimões, comunidade do Pupunha, nas proximidades de Beruri. O prejuízo ao crime organizado foi avaliado em R$ 100 milhões”, disse o delegado.

Segundo o delegado Paulo Benelli, adjunto do departamento, os objetos apreendidos serão analisados e incluídos como indícios de autoria e materialidade para o Inquérito Policial (IP), que investiga a apreensão de quase duas toneladas de entorpecentes.

“A partir das anotações e dos aparelhos celulares apreendidos, será possível conseguir elementos concretos da participação desse indivíduo no tráfico de drogas, associação criminosa e organização criminosa”, informou Benelli.