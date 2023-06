Cocaína avaliada em R$ 2 milhões é encontrada em botijas em Manaus

A autoridade policial destaca ainda que as investigações diante do caso continuarão, a fim de identificar os responsáveis. Um Inquérito Policial (IP) foi instaurado e após liberação do Poder Judiciário, as drogas serão incineradas.

De acordo com o delegado Rafael Schmidt, denúncias anônimas informavam que uma balsa chegaria à capital com botijas de gás que estariam sendo usados para esconder drogas. A balsa que vinha de Tabatinga, já havia passado por Tefé.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.