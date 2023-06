Clientes são executados a tiros ao saírem de bar em avenida de Manaus

Manaus/AM - Antônio Raí e um outro homem, não identificado, foram executados a tiros na frente do Bar do Barba, localizado na avenida Bispo Pedro Massa, no bairro Cidade Nova, na zona norte, por volta das 5h20 desta quinta-feira (29).

As vítimas tinham acabado de sair do bar e se preparavam para entrar em um carro de aplicativos, quando foram abordadas por dois pistoleiros e crivadas de balas.

O primo de Antônio estava com eles, mas não ficou ferido. Segundo ele, os autores do crime já estavam aguardando as vítimas no local. Eles foram vistos parados em uma motocicleta bem na frente do estabelecimento e assim que avistaram os alvos, atiraram várias vezes contra eles.

Antônio e o segundo homem foram atingidos com seis tiros cada, a maioria dos disparos foram na cabeça.

O local foi isolado para perícia e os corpos foram encaminhados ao IML. O duplo homicídio está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).