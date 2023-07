Cliente se recusa a pagar 'programa' e atira na cabeça de travesti em Manaus

Manaus/AM - Mateus Pereira de Souza, 23, mais conhecido com “Paola”, foi baleado na manhã desta quinta-feira (13), na avenida Laguna, no bairro Planalto, zona centro-oeste. O travesti levou quatro tiros durante uma discussão com um homem.

Segundo a polícia, o autor dos disparos teria contratado Paola para um programa sexual, mas posteriormente, se recusou a pagar o valor acertado.

Os dois acabaram, então, iniciando uma discussão dentro do carro do suspeito. Em dado momento, o travesti teria tentado reter a chave do carro do cliente e o acusado sacou uma arma e efetuou quatro tiros, sendo um na cabeça de Paola e outros três no tórax.

Em seguida, o homem entrou no carro e fugiu em disparada. Paola foi socorrida e precisou ser reanimada no posto de combustíveis onde foi ferida, ela foi levada para o Hospital João Lúcio.

A polícia já identificou a placa do veículo, modelo Etios, cor cinza, usado na fuga. O veículo está registrado no nome de um cabo da Polícia Militar, as buscas pelo motorista seguem em andamento.