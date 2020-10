Cliente armado reage a assalto em padaria e mata suspeito em Manaus

Manaus/AM - Eliabe Lael Ramos,18, morreu enquanto participava do assalto a uma padaria no Beco Cabral, no bairro Japiim, na Zona Sul.

Para polícia, as vítimas contaram que duas mulheres entraram no estabelecimento, se passaram por clientes e chegaram a tomar café no local. Minutos depois dois homens chegaram, se dirigiram ao caixa anunciando o assalto e renderam a funcionária.

As mulheres se juntaram à eles e auxiliaram na ação. Contudo, o grupo foi surpreendido por um cliente que estava armado e reagiu atirando contra eles.

Os suspeitos tentaram fugir, mas foram baleados. Eliabe chegou a correr por alguns metros, mas caiu morto no beco ao lado. Os demais foram encaminhados a um pronto-socorro. A polícia está no local e aguarda a chegada dos peritos para que o corpo possa ser removido.