Cinco homens morrem em confronto com a polícia no Amazonas, 4 fuzis e R$ 5 mil foram apreendidos

Manaus/AM - Cinco homens morreram durante uma troca de tiros com policiais durante uma operação ocorrida na manhã desta sexta-feira (30), no km 152 da rodovia AM-010, no município de Itacoatiara.

Segundo a polícia, a operação teve início depois que investigadores receberam informações sobre um grande carregamento de cocaína que tinha acabado de chegar na Comunidade Monte Sinai.

Agentes foram o endereço e ao se aproximarem, avistaram uma lancha blindada ancorada na frente da residência suspeita.

De repente, os policiais foram alvos de vários tiros e entraram em confronto com um grupo de cinco homens que estavam armados com fuzis e espingardas.

Na ação, os acusados foram feridos e chegaram a ser levados para Rio Preto da Eva, mas não resistiram. Com eles as equipes encontraram quatro fuzis com nove carregadores, uma espingarda, um rifle, quase 1 mil munições, um binóculo termal, cinco celulares e uma lancha.

Cerca de R$ 4.583,00 e 623.000 pesos também foram apreendidos. A carga de cocaína, por sua vez, não estava no local. Moradores ouvidos pela polícia afirmaram que um veículo foi à casa durante a madrugada para buscar a droga.