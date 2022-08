Churrasqueiro sai de casa para trabalhar em evento é achado morto no Amazonas

Manaus/AM – O churrasqueiro Ronival Rodrigues, 46, Pantoja foi encontrado morto no Ramal da Usina de Asfáltica, localizado no município de Manacapuru.

O homem trabalhava em um evento particular no dia em que desapareceu, no último sábado (30). Ele saiu de casa e avisou a família para onde ia, no decorrer do dia, se comunicou com ela, mas por volta das 20h30, parou de responder as mensagens.

Os parentes estranharam o sumiço e começaram a procurar, mas Ronival só foi encontrado no domingo (31), morto no ramal. A polícia acredita que ele tenha sido vítima do golpe “Boa Noite Cinderela” e que infartou por conta disso.

Porém, apenas a necropsia poderá acusar a verdadeira causa da morte. Segundo a polícia, ao ser abandonado no local, o churrasqueiro ainda teve o celular e dinheiro roubados.