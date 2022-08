Chefe do tráfico e homicida são presos durante operação em Manaus

Ao todo, foram apreendidas três armas calibre 12 e uma pistola, munições e drogas do tipo cocaína, pedra e maconha. Segundo o capitão Ari Arnold, o homicida atuava como funcionário do traficante, mas o suspeito confessou que o assassinato que cometeu foi por motivos pessoais.

Ainda conforme a polícia, após o homem ser questionado, ele apontou o local onde estavam as drogas e a arma utilizada para cometer o assassinato. No endereço, no Monte das Oliveiras, a polícia também encontrou o suposto chefe do tráfico, conhecido como “Pinguim”.

De acordo com informações da polícia, uma denúncia anônima informou que haviam suspeitos armados circulando no bairro. Durante a operação, os militares localizaram o primeiro suspeito, que ao ser feita a busca por seu nome foi constatado que ele é acusado de homicídio.

Manaus/AM - Dois homens, sendo um homicida e outro suspeito de ser chefe do tráfico, foram presos durante uma operação da polícia nesta quinta-feira (18), na Comunidade Bela Vista, no bairro Puraquequara, em Manaus.

