Chefe da Guarda Municipal é preso por envolvimento a ataques criminosos no Amazonas

Em razão do vazamento de informações, foi decretado os mandados de prisão preventiva e busca e apreensão, ambos expedidos nessa quinta-feira (24), pelo juiz Roberto Santos Taketoni, da Comarca do Careiro Castanho.

De acordo com a polícia, o homem é apontado como colaborador de uma facção criminosa que ordenou ataques aos órgãos públicos da Prefeitura do Careiro Castanho, ocorridos entre os dias 5 e 7 deste mês. “A mando da facção, o servidor foi cooptado para dar apoio na realização dos ataques”, explicou a delegada-geral, Emília Ferraz.

A prisão do suspeito ocorreu na Rua dos Reis, bairro Vista Alegra, no município, e contou com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

