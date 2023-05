Cerca de 800 brinquedos com indícios de falsificação são apreendidos em lojas no Centro de Manaus

De acordo com a delegado Rafael Guevara, titular da Decon, a ação visou apurar denúncias das marcas The Pinkfong Company, One UK Limited, Disney Enterprises e Marvel Characters, por direitos autorais sobre personagens das marcas que estavam sendo vendidos em brinquedos falsificados.

Manaus/AM - Cerca de 800 brinquedos com indícios de falsificação foram apreendidos, nesta sexta-feira (26), em quatro lojas localizadas no bairro Centro, zona sul de Manaus.

