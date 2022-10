Celulares roubados em assalto a ônibus da linha 223 são recuperados em Manaus

De acordo com Policiais Militares, os passageiros informaram que o ônibus teria sido assaltado e que os criminosos teriam fugido próximo a uma escola. Uma das vítimas conseguiu rastrear seu celular, e os militares conseguiram localizar uma bolsa com os aparelhos no quintal de uma casa. Ninguém foi preso.

Manaus/AM - Cerca de sete celulares que haviam sido roubados durante um assalto ao ônibus da linha 223, foram recuperados nesta segunda-feira (03), no bairro Lírio do Vale, zona oeste de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.