Caseiro matou patrão durante pescaria por dívida de R$ 10 mil em salários atrasados no Amazonas

Após o crime, Ednaldo ainda tentou ocultar o corpo de Antônio, jogando a vítima nas águas. Ele fugiu para a casa da irmã no dia seguinte e contou o que havia feito. O acusado ainda chegou a se apresentar na delegacia na ocasião, mas por estar fora do período do flagrante, acabou sendo liberado.

