Caseiro é preso suspeito de matar patrão com tiro na cabeça durante pescaria no Amazonas

Segundo a polícia, o crime ocorreu no feriado desta quinta-feira (21), quando Ednaldo e a vítima saíram para pescar. Em determinado momento, os dois se desentenderam e o caseiro, descontrolado, sacou uma arma e efetuou um tiro na cabeça do homem.

Manaus/AM- O caseiro Ednaldo Freitas foi preso na manhã de hoje (22), suspeito de matar o próprio patrão com um tiro na cabeça no KM 23, da BR-174.

