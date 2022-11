Caseiro desaparece após sair de casa para trabalhar em sítio no Amazonas

Manaus/AM – Um caseiro, identificado como Romildo Freitas Nunes, desapareceu no último dia 14 de setembro, na estrada do município de Silves no interior do Amazonas.

Segundo a família, o homem saiu da Comunidade Nova Canaã para trabalhar em um sítio no quilômetro 44 da estrada da cidade vizinha.

A mãe conta que Romildo costuma fazer esse tipo de serviço, mas nunca passa tanto tempo sem fazer contato com ela e os cinco filhos dele.

Ela chegou a falar com o dono do sítio, mas ele disse apenas que Romildo estava lá, mas sumiu do local. A família tentou ligar para o homem, mas não teve sucesso.

Desesperados, eles pedem ajuda da população para encontrá-lo. Informações podem ser repassadas por meio do número (92) 99429-3162.