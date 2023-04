Homem morre após levar tiro por se recusar a abaixar janela do carro para traficantes em Manaus

A namorada dele, Andriele Barros, levou um tiro no pescoço e está internada no hospital, com quadro de saúde estável.

Os disparos ocorreram após eles se recusarem a abaixar o vidro do carro modelo HB20, de placa PHR-8620, durante uma abordagem de supostos traficantes, segundo a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

Manaus/AM - O carro de um casal foi alvo de tiros na rua Nazaré Mesquita, no bairro União, na zona Centro-Sul de Manaus, na madrugada deste domingo (30). No veículo estavam um homem, que veio a óbito, e uma mulher.

