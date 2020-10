Casal é sequestrado e obrigado a ajudar traficantes baleados em comunidade

Um casal foi sequestrado e obrigado a levar um traficante baleado até um hospital na comunidade de Macaé, no Rio de Janeiro.

As vítimas foram abordadas por três criminosos no bairro Cajueiros, no momento em que estavam parados em um semáforo. Na ocasião ocorria um tiroteio entre policiais e traficantes nas redondezas da Favela Portelinha e dois deles ficaram feridos.

Eles decidiram então interceptar o veículo, colocaram o homem dentro e armados obrigaram o homem a dirigir até a unidade de saúde. O casal foi liberado em seguida e a dupla hospitalizada foi identificada. Eles pertencem a uma facção que disputava território com outra na favela.