Casal é preso dando 'rolezinho' em Manaus com moto roubada

Durante a verificação, nada de ilícito foi encontrado, no entanto, ao ser consultada a placa do veículo, no Centro Integrado de Operações de Segurança (CIOPS), foi constatado que estava com restrição de furto. A dupla recebeu voz de prisão e foi encaminhada ao 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos cabíveis. Na delegacia também foi verificado que um dos detidos já tem passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas e roubo.

