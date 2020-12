Casal é preso com maconha armazenada em sacos de açaí em Manaus

Manaus/AM - Um casal foi preso nesta segunda-feira (21) com mais de 100 tabletes de maconha escondidos dentro de sacos de açaí. A prisão do homem ocorreu no bairro Petrópolis, na zona Centro-Sul da capital e, em seguida, a mulher foi presa em casa, no bairro da Glória, na zona Centro-Oeste de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, denúncia anônima informou que o suspeito estaria com uma grande quantidade de drogas dentro de um carro, modelo Up, cor preto. Os policiais conseguiram localizar o veículo no bairro Petrópolis e durante a abordagem, foram encontrados uma mala com 6 tabletes de maconha tipo Skunk. Ao ser questionado, o homem confessou que estaria vendendo as drogas e informou que em sua residência teria mais drogas armazenadas.

A polícia se deslocou até o endereço informado e dentro da casa foram encontrados cerca de 101 tabletes de maconha escondidos dentro de sacos de açaí. A mulher foi presa no local ao ser flagrada fazendo o embalo do material.

Os suspeitos foram presos e encaminhados ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde devem aguardar pelos procedimentos cabíveis.