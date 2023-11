Casal é preso com drogas e mais de R$ 5 mil do tráfico no Amazonas

Manaus/AM - Elves Monteiro Carbajal, 32, e Marina Nathalie da Rocha Siqueira, 20, foram presos nessa quarta-feira (29), com mais de R$ 5 mil e drogas no município de Tefé, no interior do Amazonas.

De acordo com o delegado Carlos Augusto Monteiro, o casal já vinha sendo investigado por tráfico de drogas e foi solicitado à Justiça um mandado de busca e apreensão na residência deles.

“Durante as buscas no imóvel, encontramos R$ 5.622 mil em espécie; 670 gramas de pasta base de cocaína; 15 gramas de skunk; uma arma de fogo; quatro rabetas; uma ferramenta e uma televisão. Possivelmente todos os materiais apreendidos seriam frutos do comércio de entorpecentes”, falou.

Elves Monteiro e Marina Nathalie responderão por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Eles ficarão à disposição da Justiça.