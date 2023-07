Casal é preso com drogas e 'bolada' de dinheiro em Manaus

A equipe da 15ª Cicom durante patrulhamento por volta das 8h, viu uma motocicleta com um homem e uma mulher, em atitude suspeita. A viatura deu sinais sonoros para que casal parasse, foi quando na entrada de um beco que dá acesso a invasão Buritizal Verde, o condutor tentou fugir, mas sem êxito. Na revista foi encontrado em uma bolsa feminina a quantia de R$ 4.982 e 24 pastilhas de substâncias entorpecentes com aparência de LSD (dietilamida do ácido lisérgico).

