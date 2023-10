Casal é preso com drogas avaliadas em R$ 20 mil no Amazonas

Os policiais conseguiram então entrar na casa e encontraram com a mulher do suspeito pedras da mesma droga. Ela ainda tentou jogar a droga pelo basculante da cozinha.

A equipe policial foi até o endereço informado e ao tentar abordar o homem, ele entrou e se trancou na casa. Porém, antes de adentrar o imóvel, o suspeito deixou cair um pacote no chão. Ao verificar o conteúdo, os policiais constataram que era um tablete com dois quilos de oxi.

Manaus/M - Um homem de 29 anos e uma mulher de 39 anos foram presos, nesta quinta-feira (19), pelo crime de tráfico de drogas, em Itacoatiara, no interior do Amazonas. Com eles, foram apreendidos dois quilos de oxi, o que representa um dano de R$ 20 mil ao crime.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.