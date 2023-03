Casal é preso com arma, drogas e celulares no Amazonas

Segundo o escrivão de polícia Emerson Cardoso, gestor da 65ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP), a prisão em flagrante aconteceu na quarta-feira (15), após equipes da PC e da PM montarem campana no local e avistarem José transitando com uma sacola e em atitude suspeita.

Manaus/AM - Lucilene Desidério de Brito, 22, e José Eliezio Soares Correia Filho, 20, foram presos por tráfico de drogas, associação ao tráfico e receptação. A prisão do casal ocorreu na rua 5 de Setembro, bairro Samuel Amaral, no município de Carauari, interior do Amazonas.

