Casal é preso após fazer ‘a limpa’ em residência em Manaus

Com o casal foram apreendidos R$ 304,32, três celulares, dez canecas de cerâmicas, quatro pares de coturno, dez pares de meia, quatorze mochilas, nove bolsas de lonas, uma sacola plástica com diversas roupas, três bolsas de lonas com roupas, chapéu, bijuterias e R$ 125.

Após denúncia, a polícia foi até o local e avistou a suspeita com os pertences. Ela foi encaminhada para a delegacia e deu informações sobre o comparsa. Próximo ao local do furto a viatura conseguiu localizar ele.

