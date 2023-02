Casal é morto a tiros durante bloco de carnaval no Amazonas

Manaus/AM - Um homem de 35 anos e uma mulher de 27 anos, foram mortos a tiros em um bloco de carnaval na madrugada deste domingo (12), em Coari, interior do Amazonas.

De acordo com autoridades, as vítimas estavam em uma festa, na Rua Independência, bairro Centro, quando o homem, que estava armado, invadiu o bloco e atirou contra o casal. Eles não resistiram e morreram ainda no local.

O suspeito do crime, que foi preso em flagrante, é empresário e ex-namorado da vítima. Uma lancha foi apreendida pela polícia. Ela seria utilizada no plano de fuga do suspeito.